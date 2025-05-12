Закон о локализации такси в России может вступить в силу 1 марта 2026 года

Проект закона рассмотрят в Госдуме РФ в самое ближайшее время.

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Нашумевший законопроект о локализации такси может быть утвержден на заседании Госдумы РФ в ближайший вторник, 13 мая. Как следует из открытой электронной базы, профильный думский комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал принять документ во втором чтении.

Авторы проекта закона, сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев, предлагают наделить регионы правом устанавливать минимальное количество автомобилей российского производства в местных таксопарках. В первом чтении документ был принят ещё полтора года назад, но дальнейшее рассмотрение «забуксовало» — не в последнюю очередь из-за недовольства представителей бизнеса, раскритиковавших идею.

В ходе доработки в законопроект внесли ряд поправок. В частности, срок вступления в силу был отодвинут с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026-го. Для автомобилей в Калининградской области и на Дальнем Востоке и вовсе будет действовать отсрочка — до 1 марта 2028-го и 1 марта 2030-го соответственно. Необязательно автомобили, приобретаемые для таксопарков, должны быть российского производства. Главное — уровень локализации не менее 3200 баллов. Под этот критерий подпадают не только машины АвтоВАЗа, но и, например, Haval Jolion тульской сборки, «Москвич» и Evolute.

По данным ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ), доля российских автомобилей в отечественных таксомоторных компаниях составляет 32%. Это больше в сравнении с китайскими машинами (23%), но меньше относительно «европейцев», занимающих большую часть российских таксопарков.

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