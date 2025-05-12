Культовый Fiat 500 вернётся на конвейер в конце 2025 года

Компания из Турина рассказала о планах по рестарту производства «пятисотки».

© Fiat

Итальянский автогигант Fiat (Fabrica Italiana Automobili Torino) объявил о планах по перезапуску производства знаковой модели с индексом 500, снятой со сборочной линии летом прошлого года. Абсолютно новый хэтчбек поступит в серийное производство даже раньше, чем ожидалось.

Изначально сообщалось, что новый гибрид Fiat 500 поступит в товарное производство в первом квартале 2026 года. Однако произойдёт это даже раньше.

«Производство на заводе Mirafiori в Турине стартует в ноябре текущего года. Несколько предсерийных моделей уже сошли с конвейера», – рассказали в пресс-службе Fiat.

Fiat 500 выпускался с 2007 по 2024 годы. В последние годы в модельном ряду были как гибриды, так и «чистые» электромобили. «Электричка» была снята с конвейера из-за слабого спроса, а модель с комбинированной силовой установки не соответствовала новым нормам по кибербезопасности.

Renault повторила достижение Fiat в конкурсе «Европейский автомобиль года»