Xiaomi оказалась в центре скандала из-за декоративного капота

Владельцы китайского суперседана недовольны и требуют вернуть деньги.

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Второй раз за последние две недели китайский автопроизводитель Xiaomi Motor оказался в центре критики со стороны своих клиентов. Если в первом случае покупатели остались недовольны ограничением мощности Xiaomi SU7 Ultra, то теперь сотни владельцев жалуются на функциональность капота суперседана, сообщает CarNewsChina.

Премиальный карбоновый капот с двойными воздуховодами предлагается в качестве опции и стоит 42 000 юаней (469 тысяч рублей). Однако в начале мая китайские автоблогеры обнаружили, что этот капот практически лишён какого-либо функционала.

Во время испытаний на гоночном треке выяснилось, что воздуховоды попросту не работают и фактически являются декоративными. Даже лист бумаги остаётся неподвижным при направленном дефлекторе. А сам капот не участвует ни в охлаждении тормозов, ни в создании прижимной силы, как обещала Xiaomi в рекламе.

Покупатели потребовали вернуть деньги за «декоративный» капот. Xiaomi в ответ извинилась и объяснила, что слова о его функциональности были неправильно интерпретированы. Компания изначально сделал упор на брутальный дизайн, а охлаждение и аэродинамический эффект обеспечиваются лишь частично по задумке завода.

Xiaomi предоставит компенсацию владельцам и заказчикам SU7 Ultra за неудобства. Специалисты официальных дилерских центров по желанию автовладельца бесплатно заменят спорный карбоновый капот на алюминиевый аналог. Кроме того, клиенты получат на счёт 20 000 бонусных баллов, эквивалентные 2000 юаней (22,3 тысячи рублей).

Xiaomi сняла ограничение мощности SU7 Ultra после возмущений покупателей