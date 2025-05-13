Минимальная стоимость Ford Mustang GTD может составить $600 000

Коллекционер пожаловался на двукратное увеличение ценника на экстремальный пони-кар.

© Ford

Самый быстрый американский автомобиль в истории может оказаться рекордно дорогим. Об этом рассказал один из потенциальных владельцев Ford Mustang GTD, оформивший заказ на новую версию пони-кара.

Когда прошлой весной Ford открыл приём заявок на Mustang GTD, рекомендованная розничная цена составляла $300 000. Уже к лету ценник вырос до $325 000, а теперь, судя по инсайдам, и вовсе увеличился в два раза.

«Я разговаривал недавно с одним коллекционером, и он очень переживает по поводу своего предзаказа. В Ford изначально сказали ему, что Mustang GTD будет стоить $300 000. Причём речь шла о расширенной комплектации с большим набором опций и улучшенной аэродинамикой. Теперь эта сумма начинается от $600 000 (48,5 млн рублей - прим.ред)», – передал разговор с клиентом ведущий автомобильного подкаста The Smoking Tire Мэтт Фарах.

Как пишет портал The Drive, либо вдвое выросла себестоимость производства автомобиля, либо дело в наценке на индивидуальные опции, которые дорожают с каждым следующим заказом. Ford о повышении стоимости Mustang GTD не объявлял.

Мелкосерийное производство «заряженного» спорткупе стартовало в марте. Автомобиль построен на базе гоночного Ford Mustang GT3 и оснащается 5,2-литровым атмосферником V8 с отдачей 826 л.с. и 900 Н·м крутящего момента. Максимальная скорость «Мустанга» достигает 325 км/ч.

Свои выдающиеся скоростные характеристики Mustang GTD продемонстрировал пару недель назад на Нюрбургринге. Суперкар проехал круг за 6 минут 52,072 секунды, улучшив свой прошлогодний результат на пять секунд. Ни одна другая американская машина не ездила так быстро по легендарной немецкой трассе.

Экстремальный Ford Mustang GTD обновил свой рекорд на Нюрбургринге