Lamborghini показала обновленный концепт-кар Vision GT

Прокатиться на этой невероятной машине можно только на игровом гоночном симуляторе Gran Turismo Sport.

© Car Design Event

Компания Lamborghini представила новую версию гиперкара Vision GT, впервые показанного ещё в 2019 году. Премьера состоялась на недавнем мероприятии Car Design Event в немецком Мюнхене.

Как и первая версия, Vision GT представляет собой концепт и создан исключительно для виртуального мира. Проще говоря, это воплощение суперкара из популярного симулятора Gran Turismo Sport.

Суперкар получил яркий оранжевый окрас, который, надо сказать, смотрится куда эффектнее матово-зеленой ливреи на оригинале. На месте осталась необычная светодиодная оптика в виде нескольких соединенных между собой полосок. Аэродинамичный кузов выполнен в стиле гоночного гиперкара WEC и имеет гигантское заднее крыло. Кабина – одноместная, а все органы управления вынесены на рулевое колесо в форме штурвала.

© Car Design Event

Оснащён Vision GT 6,5-литровым атмосферным двигателем V8 в связке с «мягким» гибридом. Суммарная мощность силовой установки – 808 л.с.

К большому сожалению, планов по созданию настоящей машины у Lamborghini нет, и Vision GT будет доступен лишь в виде цифровой копии на симуляторе Gran Turismo Sport. Хотя McLaren пару лет назад воплотила компьютерный Solus GT в реальный трековый суперкар. Так что кто знает, возможно, однажды итальянская компания выпустит серийную модель...

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