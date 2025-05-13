Названа примерная цена Omoda C7 в России

Презентация новинки российского рынка состоится в конце мая.

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Новый флагманский кроссовер Omoda C7 будет стоить в пределах 2,9-3,5 млн рублей, сообщила «Российская газета» со ссылкой на директора дилерского холдинга «Авилон» Илью Петрова.

По сведениям источника, прайс-листы на среднеразмерный паркетник будут обнародованы в конце мая, когда состоится презентация.

Кроссовер будет продаваться в России с 1,6-литровой «турбочетвёркой» мощностью 150 л.с. и 7-скоростной коробкой передач. Привод — полный и передний.

Габариты Omoda C7 составляют 4621 х 1872 х 1673 мм при колёсной базе 2700 мм. Салон имеет только пятиместную компоновку.

На выбор покупателям будут доступны пять комплектаций: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. В «базу» входят «приборка» на 8,9 дюйма и 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, отделка салона из экокожи, электропривод багажника, светодиодные фары, задний парктроник и 18-дюймовые диски.

Omoda C7 станет четвертой моделью в российской линейке дочерней марки Chery после кроссовера C5 и седанов S5 и S5 GT.

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