В России заработало единое приложение для владельцев Haval, Tank, Ora и Wey

GWM объединила четыре приложения своих автобрендов в одно.

© Пресс-служба HAVAL

Российское подразделение Great Wall Motor во вторник, 13 мая, объявило о запуске единого мобильного приложения для владельцев автомобилей Haval, Tank, Wey и Ora.

Новая программа объединила в себе функции, которые ранее были доступны в отдельных приложениях для каждой модели GWM. С помощью универсальной программы можно дистанционно запустить/заглушить двигатель, разблокировать или заблокировать центральный замок, а также открыть/закрыть окна или люк и настроить климат-контроль.

© Пресс-служба HAVAL

Также с помощью единого приложения автовладелец может записаться на ТО, вызвать техподдержку или получить доступ к онлайн-инструкции автомобиля. А потенциальные покупатели, скачав приложение, смогут оформить заявку на приобретение автомобиля и оформление кредита, а также записаться на тест-драйв.

Работает единое приложение GWM на мобильных устройствах с операционными системами iOS 13.0 и выше, Android 7 и выше. Программа доступна для бесплатного скачивания в Rustore, App Store и Google Play.

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