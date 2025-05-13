Броня, дымовая завеса и ручки с электрошокером: в США доработали Lamborghini Urus

Внедорожник итальянской марки превратили в Бэтмобиль.

© Rezvani Motors

Американское тюнинг-ателье Rezvani Motors выпустило уникальную версию Lamborghini Urus. Люксовый внедорожник получил модификацию Dark Knight («Тёмный рыцарь»), которая совсем не похожа на оригинал.

Как следует из названия, версия от Rezvani является отсылкой к кинотрилогии о Бэтмене. Главная особенность «Тёмного рыцаря» — брутальный бронированный кузов и пуленепробиваемые стекла. Все кузовные панели до единой были заменены, а силуэт автомобиля стал более угловатым. 22-дюймовые колеса «обули» в 33-дюймовые вездеходные покрышки, на крыше появилась светодиодная полоса, тогда как на корму установили большой спойлер.

© Rezvani Motors

4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом выдает 800 л.с, как и актуальная модель. С 0 до 100 км/ч Dark Knight разгоняется всего за три секунды, что почти на полсекунды быстрее обычного Urus. Привод — полный, а за переключение передач отвечает классический 8-ступенчатый «автомат».

Интерьер не такой экстремальный, как экстерьер. Покупателю доступны пять вариантов оформления салона и две конфигурации компоновки — на четыре и пять мест. Самое интересное здесь оснащение, в которое включены дымовая завеса, прибор ночного видения противогазы, система внутренней связи и дверные ручки с электрошокерами.

© Rezvani Motors

Всего будет выпущено 100 экземпляров Lamborghini Urus Dark Knight. Стоимость доработки — $149 000 или 12 млн рублей без учёта цены автомобиля, которая начинается от $260 676 (21 млн рублей).

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