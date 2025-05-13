Россияне рассказали о маршрутах на майских праздниках и любимой еде в дороге

Ситидрайв и Самокат узнали, как российские автомобилисты провели длинные майские каникулы.

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Российский оператор каршеринга Ситидрайв и онлайн-ритейлер Самокат подвели итоги майских праздников, выяснив, куда ездили автолюбители и что чаще всего брали с собой в дорогу.

Участие в опросе приняли 1264 граждан из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону. Свыше половины из них (60%) выбирались в поездку: в гости к родственникам или друзьям (67%), на дачу (48%) и в путешествие по другим городам (15%).

Большинство опрошенных ездили на собственных автомобилях, а 19% воспользовались каршерингом. Чаще всего в аренду брали кроссоверы Chery Tiggo 4, Changan Uni-V, GAC GS3 и седан Geely Emgrand 7. Самыми популярными направлениями для поездок стали маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Из Санкт-Петербурга — в Нижний-Новгород и даже до Липецка.

«За майские праздники пользователи проехали более 18 млн км», — рассказали в Ситидрайве.

Снеки, напитки и санитайзеры

Две трети (63%) опрошенных водителей брали с собой в дорогу перекус: напитки (80%), готовая еда (47%), фрукты (37%), снеки (35%). Сладости предпочли лишь 11% респондентов.

Участники опроса отметили, что, помимо перекуса, в машине важно иметь влажные салфетки или санитайзер (77%), одноразовые пакеты (18%) и посуду (14%), а также контейнеры под еду (26%). Для большинства важно, чтобы еда была не только сытной (27%) и подходила для быстрого перекуса в дороге (53%), но и не пачкала руки и салон (61%).

В поездку с детьми чаще всего берут воду (57%), снеки (42%), детское питание (5%) и игрушки (12%). 66% родителей обязательно берут в дорогу санитайзеры и влажные салфетки.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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