Продажи электрокаров в России упали в три раза
Спрос на батарейные машины сократился на 67%.
За первые четыре месяца 2025 года в России было продано всего 2647 новых автомобилей на электричестве. Это в три раза меньше, чем за январь-апрель прошлого года, когда россияне купили 8126 «электричек», рассказал в своём Телеграм-канале директор «Автостата» Сергей Целиков.
Рейтинг продаж возглавил китайский лифтбек Zeekr 001, который за четыре месяца нашёл 518 владельцев. На втором месте расположился ещё один «китаец» Avatr 11, а замкнул тройку наиболее популярных батарейных машин в России отечественный Evolute I-Pro, который представляет собой перелицованный Dongfeng Aeolus E70 из КНР.
Топ-10 самых популярных электромобилей в России в январе-апреле 2025 года:
- Zeekr 001 — 518 единиц;
- Avatr 11 — 218;
- Evolute I-Pro — 208;
- Москвич 3e — 181;
- Ora 03 — 152;
- Zeekr 7X — 142;
- Zeekr 009 — 129;
- Geely EX5 — 98;
- Xiaomi SU7 — 78;
- Zeekr X — 71.
Примечательно, что в первую десятку попали сразу три новичка, дебютировавшие на российском рынке в течение последнего года. Так, продажи Xiaomi SU7 стартовали в июне 2024-го, Zeekr 7X появился в доступе в ноябре, а Geely EX5 и вовсе впервые привезли в Россию в феврале нынешнего года.