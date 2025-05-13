Продажи электрокаров в России упали в три раза

Спрос на батарейные машины сократился на 67%.

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За первые четыре месяца 2025 года в России было продано всего 2647 новых автомобилей на электричестве. Это в три раза меньше, чем за январь-апрель прошлого года, когда россияне купили 8126 «электричек», рассказал в своём Телеграм-канале директор «Автостата» Сергей Целиков.

Рейтинг продаж возглавил китайский лифтбек Zeekr 001, который за четыре месяца нашёл 518 владельцев. На втором месте расположился ещё один «китаец» Avatr 11, а замкнул тройку наиболее популярных батарейных машин в России отечественный Evolute I-Pro, который представляет собой перелицованный Dongfeng Aeolus E70 из КНР.

Топ-10 самых популярных электромобилей в России в январе-апреле 2025 года:

Zeekr 001 — 518 единиц; Avatr 11 — 218; Evolute I-Pro — 208; Москвич 3e — 181; Ora 03 — 152; Zeekr 7X — 142; Zeekr 009 — 129; Geely EX5 — 98; Xiaomi SU7 — 78; Zeekr X — 71.

Примечательно, что в первую десятку попали сразу три новичка, дебютировавшие на российском рынке в течение последнего года. Так, продажи Xiaomi SU7 стартовали в июне 2024-го, Zeekr 7X появился в доступе в ноябре, а Geely EX5 и вовсе впервые привезли в Россию в феврале нынешнего года.

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