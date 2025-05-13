Госдума одобрила закон об использовании российских автомобилей в такси

Депутаты утвердили законопроект сразу в двух чтениях.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

С 1 марта 2026 года российские таксопарки будут обязаны использовать автомобили отечественного производства. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях одобрила Госдума РФ на заседании во вторник, 13 мая.

Согласно одобренному документу, российские таксопарки смогут использовать только легковые автомобили с уровнем локализации не менее 3200 тысячи баллов. На сегодняшний день этому критерию соответствуют машины отечественного автогиганта АвтоВАЗ, марок «Москвич» и Evolute, а также китайские машины Haval, сборка которых осуществляется на заводе в Туле.

Ко второму чтению законопроект был скорректирован. Среди главных изменений:

Вступление закона в силу перенесено с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026-го;

Для таксопарков в Калининградской области и регионах Сибири предусмотрена отсрочка до 1 марта 2028-го, для Дальнего Востока — до 1 марта 2030-го;

С 1 января 2033-го единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество баллов локализации. До этой даты в такси также можно будет эксплуатировать автомобили, на производство которых заключены специнвестконтракты (СПИКи).

Теперь проект закона будет направлен на утверждение в Совет Федерации, после чего поступит на подписание Президенту России Владимиру Путину и уже тогда вступит в силу.

Отечественные таксопарки предпочитают европейские автомобили российским и китайским