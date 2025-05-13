Audi отзывает почти 100 тысяч автомобилей из-за риска возгорания двигателя

Возврату подлежат модели Audi Q5.

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Десятки тысяч автомобилей Audi отправят на ремонт из-за опасного дефекта двигателя, который может привести к возгоранию. Обязательному сервисному обслуживанию подлежат в общей сложности 89 417 машин немецкой марки, сообщает Carscoops.

Под отзыв попали 78 313 универсалов Audi Q5 и 11 104 кросс-купе Audi Q5 Sportback — обе модели 2022-2024 года выпуска. Все машины имеют один и тот же дефект: крепление крышки блока цилиндров двигателя в ходе эксплуатации машины ослабевает. Это чревато протечкой масла, его попаданием на горячие детали мотора и, как следствие, возгоранием.

В Audi рассказали, что получили 2539 претензий по гарантии, которые, скорее всего, связаны с этим дефектом. Мало того, зафиксировано 11 случаев возгорания — к счастью, без пострадавших.

Специалисты официальных сервисных центров Audi проверят крепление крышки блока цилиндров. В случае если крепеж ослаблен, болты будут заменены или затянуты по новым стандартам. До обращения к механикам автопроизводитель советует владельцам Q5 соблюдать осторожность и немедленно останавливаться, если из-под капота идёт дым или в салоне появился странный запах.

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