Частным таксистам не придётся менять иномарки на отечественные авто

Госдума учла интересы самозанятых перевозчиков.

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В законопроекте о локализации такси прописано исключение для самозанятых таксистов, работающих на иномарках. Менять автомобиль на отечественный им не придётся, рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

13 мая Госдума РФ утвердила в окончательном чтении проект закона о переводе таксопарков на автомобили российского производства. С 1 марта 2026 года таксомоторные компании будут обязаны заниматься пассажирскими перевозками на автомобилях с локализацией не менее 3200 баллов или произведённых по специнвестконтракту (СПИК).

«Частник не должен быть обижен. Принято решение, что можно использовать свой автомобиль, пока он не выработает ресурс», — заявил Володин на заседании, трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы.

Также в рамках поправок в документе были прописаны исключения для некоторых регионов. Таксопарки в Калининградской области и Сибирском федеральном округе подпадут под новый закон лишь в 2028 году, а на Дальнем Востоке отсрочка и вовсе будет действовать до 2030-го.

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