В России заработала программа льготного автокредитования «Семейный автомобиль»

Многодетные семьи получили льготу на покупку отечественной машины.

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С 13 мая 2025 года семьи с тремя и более детьми могут купить автомобиль в кредит со скидкой. О запуске соответствующей льготной программы объявил Минпромторг России.

Госпрограмма «Семейный автомобиль» действует во всех федеральных округах и позволяет многодетным семьям приобрести машину со скидкой в размере 10% от стоимости. Под льготные условия подпадают новые легковые автомобили с уровнем локализации не менее 2000 баллов и стоимостью до 2 млн рублей.

С учетом требований по локализации и ценнику, а также согласно обязательному требованию по наличию ДВС под капотом, по программе «Семейный автомобиль» можно приобрести вазовские Vesta, Granta, Largus, Iskra, а также «Москвич-3» и Xcite X-Cross 7, выпускаемые на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Многодетные семьи пополнили список категорий, которым доступна государственная программа льготного автокредитования. Купить автомобиль со скидкой также могут военнослужащие, работники медицинской сферы, люди с инвалидностью и жители Дальнего Востока.

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