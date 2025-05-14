Проблемы со здоровьем могут стать причиной лишения водительских прав

Новый закон может вступить в силу 1 марта 2026 года.

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Государственная Дума РФ возобновила работу над законопроектом, который был одобрен в первом чтении ещё в 2022 году и с тех пор «лежал на полке». Документ предполагает аннулирование водительских прав, если у автомобилиста имеются проблемы со здоровьем, передаёт «Коммерсантъ»

По текущим нормам, водитель должен проверять здоровье раз в десять лет — при получении и обмене водительского удостоверения на новое. Полномочий по отправке автомобилиста на внеочередную медкомиссию у Госавтоинспекции нет. Как раз таким правом Госдума предложила наделить ведомство.

Если, при диспансеризации водителю диагностируют, например, серьёзные проблемы со зрением, сведения будут автоматически переданы в ГАИ. В течение трёх следующих месяцев будет назначена внеочередная медицинская проверка, по итогам которой может быть принято решение о лишении гражданина водительских прав. Неявка на повторный приём к врачу приведёт к аналогичному результату.

После успешного лечения автомобилист сможет восстановить водительское удостоверение и вернуться за руль. В случае управления автомобилем до выздоровления водитель будет привлечен к ответственности за вождение без прав и получит штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей.

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