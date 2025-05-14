АвтоВАЗ представил «внедорожную» модификацию Lada Granta

Самая продаваемая машина тольяттинского автогиганта обзавелась версией Active Cross.

© АВТОВАЗ

Концерн АвтоВАЗ объявил о расширении семейства своего бестселлера Lada Granta. Самый популярный автомобиль российского автопроизводителя получил модификацию для бездорожья.

Версия называется Active Cross и отличается от стандартного исполнения «Гранты» увеличенным клиренсом — со 180 мм до 198 мм. Изменена также геометрия кузова: передний и задний свесы стали короче, а днище лишилось выступающих частей.

Все эти модификации обеспечивают больший угол съезда и улучшают езду по плохой дороге и легкому бездорожью. В АвтоВАЗе заявляют, что по проходимости Lada Granta Active Cross сопоставима с компактными кроссоверами.

© АВТОВАЗ

Технически новинка не отличается от обычного лифтбека Granta. На выбор доступны бензиновые 1,6-литровые моторы мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач безальтернативная — 5-ступенчатая «механика».

Подробности о вариантах оснащения, стоимости и сроках начала продаж Lada Granta Active Cross будут объявлены позже.

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