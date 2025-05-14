Стала известна дата старта продаж первого в России хардтоп-пикапа

Китайский грузовичок станет первым в своём классе на российском рынке.

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Первые поставки хардтоп-пикапов Oting Palasso в России ожидаются в конце июня 2025 года, сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу дочернего бренда Sinomach Automobile.

Как заявляют в Oting, Palasso – первый пикап-хардтоп, официально привезённый на российский рынок. Главная особенность грузовичка легковой категории — закрытый верх с усиленной конструкцией. Салон и грузовой отсек находятся под одной крышей, разделены стойками и отличаются по высоте. В обычном пикапе багажник лишён верха и отделен от салона жёсткой перегородкой.

Габариты автомобиля составляют 5277 мм в длину, ширина равна 1864 мм, высота — 1989 мм, колёсная база — 3150 мм. Дорожный просвет имеет достаточно солидные для пикапа 215 мм. Вместимость багажника составляет 2150 литров, пассажирский салон — двухрядный. Дополнительное пространство в грузовом отсеке можно получить, сложив задний ряд сидений.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 218 л.с. и 360 Н·м крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатым классическим «автоматом», привод — полный.

Стоимость хардтоп-пикапа Oting Palasso — от 4 до 4,34 млн рублей.

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