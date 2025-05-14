JAC T9 установил рекорд средней скорости в 24-часовом заезде

Китайский пикап обновил рекорд 2010 года.

© JAC Motors

Флагманский JAC T9 побил 15-летний рекорд пикапа Isuzu KB на марафонской дистанции в 24 часа. Достижение заключается в том, что автомобиль за сутки преодолел 4084 км с рекордной средней скоростью.

Рекордный заезд прошёл на испытательном треке «Геротек» в пригороде Претории, одной из трёх столиц ЮАР. Полигон представляет собой закольцованную асфальтовую дорогу со спусками и подъёмами протяженностью около 3 км. Предыдущий рекорд был установлен здесь же в 2010 году: Isuzu KB проехал за сутки практически такую же дистанцию, 4063 км, со средней скоростью 169,3 км/ч.

© JAC Motors

JAC T9 преодолел 1350 кругов и продемонстрировал среднюю скорость 170,1 км/ч. Это новый рекорд для серийных коммерческих автомобилей в 24-часовом заезде на выносливость.

«Мы доказали, что JAC T9 — не только красивая, но и надёжная машина», — прокомментировал Карл-Хайнц Гебель, генеральный директор южноафриканского подразделения JAC Motors.

Участвовавший в испытаниях JAC T9 был оснащён стандартным 2,0-литровым турбодизелем, выдающим 224 л.с. и 390 Н⋅м. Коробка передач – 8-ступенчатый «автомат», крутящий момент передается на все колеса. Пикап официально продаётся в России, стоимость — от 3,4 млн рублей.

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