Ford отзывает 273 тысячи автомобилей из-за риска отказа тормозов

«Голубой овал» организовал 45-й отзыв в 2025 году.

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Американский автогигант Ford второй раз за последнюю неделю отозвал на обязательный ремонт практически 300 тысяч автомобилей. На прошлой неделе по сервисную кампанию попали 289 944 машины, а теперь — 273 789, передаёт информационное агентство Reuters.

Отзыв распространяется на внедорожники Navigator и Expedition 2022-2024 года выпуска. На этих моделях обнаружен дефект в тормозной системе: из-за контакта передних тормозных магистралей с выпускным шлангом воздухоочистителя двигателя может произойти утечка тормозной жидкости. Эта проблема чревата отказом тормозов.

В ходе бесплатных сервисных работ специалисты дилерских центров Ford осмотрят переднюю тормозную магистраль и выпускной шланг воздухоочистителя и проведут замену компонентов при обнаружении повреждений.

Суммарно с начала 2025 года Ford вернул в автоцентры 1,7 млн машин, объявив 45 сервисных акций. Для сравнения, обладатель второй строчки в мире Volkswagen организовал 12 отзывов, а идущий третьим в списке General Motors отозвал ранее проданные машины девять раз.

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