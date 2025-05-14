Глобальные продажи электромобилей за год выросли на 29%

За четыре месяца 2025 года продано больше 5,5 млн новых «электричек».

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Продажи новых электрокаров в мире 22-й месяц подряд превысили отметку в 1 млн штук. По итогам апреля объём глобального рынка составил 1,5 млн электромобилей, подсчитало аналитическое агентство Rho Motion.

Относительно апреля прошлого года спрос на «электрички» увеличился практически на треть — 29%. Однако если сравнивать с предыдущим месяцем, то объём рынка сократился на 12%

В общей сумме за первые четыре месяца 2025 года в мире продано 5,6 млн машин на электричестве. Две трети рынка занимает Китай, где реализация батарейных автомобилей в сравнении с январем-апрелем прошлого года выросла на 35%. На втором месте идут страны Евросоюза и Великобритания, на третьем — страны Северной Америки.

Продажи электромобилей в январе-апреле 2025 года

В мире: 5,6 млн, +29%;

Китай: 3,3 млн, +35%;

ЕС, Великобритания: 1,2 млн, +25%;

США и Канада: 0,6 млн, +5%;

Другие страны, включая Россию: 0,5 млн, +37%.

По данным «Автостата», в России с января по апрель продано 2647 электромобилей. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

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