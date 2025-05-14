Официально и с гарантией: объявлены цены на автомобили Lixiang в России

Продажи «серых» Lixiang/Li Auto будут запрещены с 15 мая.

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Китайский производитель люксовых гибридов и электромобилей Lixiang/Li Auto официально выходит на российский рынок после нескольких лет работы «в тени». Эксклюзивный представитель марки в России, холдинг Sinomach Auto, раскрыл цены на «белые» машины на отечественном рынке.

Как сообщалось ранее, Lixiang привезёт в Россию кроссоверы L6, L7 и L9. Поставляться автомобили будут с русифицированной «мультимедийкой» и привязанным мастер-аккаунтом для российских владельцев. Стоимость от 5,6 до 8,5 млн в зависимости от модели и комплектации.

L6 Pro — от 5 690 000 рублей;

L6 Max — от 6 090 000 рублей;

L7 Pro — от 6 590 000 рублей;

L7 Ultra — от 7 290 000 рублей;

L9 Ultra — от 8 590 000 рублей.

На каждую модель действует гарантия на три года или 100 000 км пробега, гарантия на тяговый аккумулятор рассчитана на первые 160 000 км.

Поставки «серых» Lixiang/Li Auto прекращены

Дату старта официальных продаж Sinomach Auto пока не объявил, но подтвердил, что с 15 мая прекращаются поставки автомобилей Lixiang по схеме параллельного импорта. За прошлый год в России было продано 23 тысячи «серых» автомобилей китайской компании.

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