Названы машины АвтоВАЗа, попадающие под госпрограмму «Семейный автомобиль»

Действие льготного автокредитования для семей с тремя детьми и более распространяется практически на весь модельный ряд Lada.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

С 14 мая в России впервые с июня 2024 года стала доступна программа льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Многодетные семьи могут купить с 10-процентной скидкой новую машину отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей.

О том, какие автомобили российской марки Lada попадают под действие возобновленной программы, рассказали в АвтоВАЗе.

«Требованиям соответствует практически весь модельный ряд Lada: Granta, Vesta, Niva и Largus», – сообщили в пресс-службе тольяттинского концерна.

В списке не оказалось новой Lada Iskra. Вероятнее всего, связано это с тем, что новинка АвтоВАЗа появится в продаже только в июле. По крайней мере, других причин отсутствия «Искры» не видно: степень локализации модели составляет свыше 90%, а примерная стоимость будет равна 1-1,2 млн рублей.

Среди других нововведений, утвержденных Минпромторгом РФ — особые условия для участников СВО, получивших ранение в зоне боевых действий. При покупке Lada Granta и Lada Vesta с ручным управлением действует скидка 40%.

В Госдуме предложили продлить льготное автокредитование до 2030 года