Без экранов в салоне и с механической коробкой: De Tomaso показал винтажный суперкар P72

Автомобиль будет выпущен лимитированным тиражом.

© De Tomaso Automobili

Итальянский автопроизводитель De Tomaso официально представил винтажный суперкар P72. Модель, прототип которой был показан ещё в 2019 году, является отсылкой к P70 1965 года, созданному основателем компании Алехандро де Томазо вместе с легендарным конструктором и гонщиком Кэрроллом Шелби.

Базируется суперкар на сплошном карбоновом монококе Mercedes-AMG без единого сварного шва. По изящным обводам кузова, пропорциям, расположению оптики, позолоченному дизайну дисков и даже по форме переднего воздухозаборника De Tomaso P72 похож на оригинал.

© De Tomaso Automobili

Примечательно, что интерьер суперкара полностью лишен каких-либо экранов и информационно-развлекательной системы — только алюминиевые датчики и руль в форме штурвала. Как отметили в итальянской компании, всё для того, чтобы водитель на 100% сосредоточился на вождении и получал удовольствие от этой уникальной машины.

© De Tomaso Automobili

P72 оснащен 5,0-литровым турбомотором V8, который был специально разработан для данной модели. Этот силовой агрегат выдаёт 750 л.с. и 900 Н·м и стыкуется с 6-ступенчатой «механикой». Привод — задний. Динамические характеристики разработчики из De Tomaso пока не раскрыли.

Всего будет выпущено 72 экземпляра De Tomaso P72. Ориентировочная стоимость — $1,7 млн или 136 млн рублей. Первые поставки заказчикам запланированы на конец текущего года.

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