В России подсчитали все транспортные средства

Отечественный автопарк превысил отметку в 60 млн единиц.

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Количество транспортных средств (ТС) в России за последние пять лет выросло на 6% и в 2025 году составляет 62 млн единиц. Большую часть этого роста обеспечили легковые автомобили и, неожиданно, прицепы и полуприцепы, рассказало аналитическое агентство «Автостат».

Пять лет назад на учёте в ГАИ стояло 58,63 млн ТС. За прошедшие годы сильнее остальных в численности выросли легковушки (+7%). Легкие коммерческие авто (LCV) прибавили на 3%. А вот три категории ушли в минус: грузовики (-3%), автобусы (-7%) и мотоциклы (-10%). Интересно, что сразу на 20% выросло количество прицепов и полуприцепов.

Парк транспортных средств в России в 2025 году

Легковые автомобили — 47,48 млн единиц;

Легкие коммерческие автомобили (LCV) — 4,26 млн;

Грузовики — 3,67 млн;

Мотоциклы — 2,16 млн;

Автобусы — 380 тысяч;

Прицепы и полуприцепы — 4,03 млн.

Ранее стало известно, что в категории легковых машин по состоянию на 2025 год числится 200 марок и свыше 3000 разных моделей. Практически четверть автопарка, 22,3%, занимают машины АвтоВАЗа с показателем 8 млн единиц в абсолютном выражении.

200 марок и 3000 моделей: в России подсчитали все легковые автомобили