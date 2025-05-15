Без дверей и с огнём из выхлопных труб: Lamborghini Urus тюнинговали по заказу рэпера

Таких тюнинговых внедорожников Urus ещё не было.

© West Coast Customs

Американское тюнинг-ателье West Coast Customs по заказу рэпера Янг Тага переделало до неузнаваемости ультра-роскошный внедорожник Lamborghini Urus. Прозрачные капот и крыша, и металлические расширители крыльев — это лишь верхушка айсберга.

Тюнеры полностью убрали боковые двери в автомобиле, заменив их с обеих сторон на металлическую трубу в стиле пляжного багги. Дверям нашлось другое применение — в качестве V-образной платформы для аудиосистемы на месте пятой двери. Четыре длинных выхлопных патрубка были подняты, и не просто так, поскольку из них при перегазовках вырывается пламя.

© West Coast Customs

Наружные зеркала были убраны, а эмблему Lamborghini на кузове заменил фирменный логотип Янг Тага в виде кляксы. Дополняют необычный образ машины вырезы на капоте и крыше.

Тюнинговый Lamborghini Urus предназначен для съёмок клипа Money on Money. Во сколько рэперу обошлась переделка одной из самых популярных машин итальянской марки, неизвестно.

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