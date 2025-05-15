В автосалонах Exeed будут работать роботы-гуманоиды

Роботы смогут общаться с клиентами и давать советы по покупке автомобиля.

© Exeed

Премиальный бренд Exeed, принадлежащий Chery, объявил о выпуске первой партии человекоподобных роботов Mornine, разработанных при содействии компании AiMoga. Эти роботы будут работать в зарубежных автосалонах, рассказали в пресс-службе марки.

Гуманоидный робот Mornine имеет рост 167 см и ходит на двух ногах со скоростью до 1 метра в секунду. Силиконовая маска на лице имитирует мимику и движения рта, а реалистичную внешность подчеркивают бионические элементы. Робот понимает человеческую речь и способен вести диалог на десяти разных языках.

© Exeed

В автосалонах робот будет встречать посетителей, предоставлять рекомендации по автомобилям и помогать персоналу в обслуживании клиентов. Кроме того, Mornine способен взаимодействовать с себе подобными.

«Это может выглядеть так: встречая клиентов на входе, первый робот получает исходные данные о них и узнает их запросы. Затем он передает эту информацию остальным роботам и быстро распределяет задачи между ними. Второй робот рассказывает покупателям об автомобилях и записывает их на тест-драйв, а третий приносит прохладительные напитки», — рассказали в Exeed.

В настоящее время выпущено 220 роботов Mornine. Не уточняется, как скоро они появятся в автосалонах.

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