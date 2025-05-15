До 17% годовых: ставки по автокредитам в России упали до минимума с 2023 года

Правда, подешевели только кредиты на новые автомобили.

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Ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых. Это минимум с октября 2023 года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Апрель стал пятым месяцем подряд, в течение которого ставка по автокредитованию снизилась. С декабря 2024-го годовые проценты уменьшились на 4,4 пункта.

Эксперты отмечают, что огромную роль в снижении ставок сыграли господдержка и различные льготные программы от китайских автопроизводителей. В то же время ставка на автомобили с пробегом, на которые госпрограммы не распространяются, за последние три месяца снизилась всего на 1,2% и составляет 28%.

По данным ОКБ, в апреле 66% выданных автокредитов пришлись на новые авто и 34% – на «бэушки». При этом выдача в целом сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 80,11 тысяч автокредитов на 103,64 млрд рублей.

Названы машины АвтоВАЗа, попадающие под госпрограмму «Семейный автомобиль»