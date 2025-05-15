В Формуле-1 смягчили штрафы гонщиков за нецензурные высказывания

Законодатели в мировом автоспорте отреагировали на недовольство участников.

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Международная автомобильная федерация (FIA) внесла поправки в нашумевшее нововведение в Формуле-1 и других гоночных соревнованиях под своей эгидой. С начала 2025 года судьи штрафуют гонщиков за ненормативную лексику на официальных пресс-конференциях и в интервью на автодроме, попадающем под юрисдикцию федерации.

Как сообщает Reuters, после нескольких месяцев критики со стороны участников FIA пошла на компромисс и уменьшила драконовские штрафы. Теперь максимальное денежное наказание будет составлять €5000 вместо €10 000, а дисквалификация после трёх нарушений в течение 12 месяцев и вовсе убрана из списка мер.

Также теперь при первом нарушении судьи могут простить гонщика и выписать только предупреждение. Зависеть это будет от контекста, а именно, сказал спортсмен слова на эмоциях или нет.

Поправки распространяются на все автоспортивные соревнования, которые проводятся при поддержке FIA. Помимо Ф-1, в этот перечень входят мировое (WRC) и европейское (ERC) раллийные первенства, электрическая Формула-E, чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), юниорские Формула-2 и Формула-3, а также ведущие картинговые чемпионаты.

В Формуле-1 впервые в истории дисквалифицировали обе машины Ferrari