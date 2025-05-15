Porsche выпустит новый «заряженный» GT2 RS

Новый 911-й получит гибридную силовую установку.

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Компания Porsche выпустит самую экстремальную и технически продвинутую модель 911 — трековый спорткар GT2 RS пятого поколения. Об этом сообщил портал AutoCar со ссылкой на собственные источники в штаб-квартире в немецком Цуффенхаузене.

Новая топовая модель 911 получит существенно модернизированную бензиновую «турбошестерку», работающую в связке с электромотором. Ожидается, что отдача нового силового агрегата составит минимум 750 л.с. и 790 Н·м. Для сравнения обычный мотор без электрического довеска на 911 GT2 RS четвертого поколения выдает 690 л.с. и 553 Н·м крутящего момента.

Получит новый GT2 RS и продвинутую аэродинамику. Кузов будет построен практически с нуля, за исключением дверей. Бампер и капот будут оборудованы дополнительными воздуховодами, а колесные арки окажутся значительно шире, чем на других моделях 911.

Не так давно немецкий автопроизводитель запатентовал систему, в которой объединены выхлопные патрубки и диффузор. Этот единый блок повышает эффективность аэродинамики автомобиля. Появится ли новая технология на новой модели – вопрос открытый.

Производство Porsche 911 GT2 RS пятого поколения будет мелкосерийным. Не уточняется, сколько именно будет выпущено машин. Тираж GT2 RS предыдущей генерации составил 1000 экземпляров.

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