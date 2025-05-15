Toyota выпустит электрический кросс-купе C-HR

Дебют новинки запланирован на 2026 год.

© Toyota

Японский автогигант Toyota объявил о разработке нового кросс-купе C-HR. Модель получит полностью электрическую силовую установку и полный привод, следует из сообщения пресс-службы компании.

Базироваться автомобиль будет на фирменной платформе «японцев» e-TNGA, знакомой поклонникам марки по кроссоверам серии bz и многим другим электрифицированным моделям. Габариты — 4518 х 1869 х 1620 мм, колесная база равна 2750 мм.

© Toyota

C-HR получит двухмоторную силовую установку на 338 л.с. С 0 до 100 км/ч кросс-купе сможет разгоняться за пять секунд. Тяговая батарея емкостью 74,7 кВт·ч обеспечит запас хода до 467 км, а пополнить заряд с 0 до 100 км/ч можно будет всего за полчаса.

Предлагаться электрический Toyota C-HR будет в двух комплектациях: SE и XSE. В «базу» войдут 18-дюймовые колесные диски, 14-дюймовый тачскрин, шесть динамиков аудиосистемы, электропривод водительского кресла. В расширенной комплектации имеются 20-дюймовые диски, девять динамиков, панорамная крыша.

Новинка Toyota прежде всего ориентирована на покупателей в США и появится в автосалонах в 2026 году. Можно предположить, что выйдет C-HR и на другие рынки, но под иным названием.

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