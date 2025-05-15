Nissan понес рекордные убытки с 2000 года

В более тяжелом финансовом положении компания была только на стыке 90-х и 2000-х.

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Один из трёх крупнейших японских автопроизводителей Nissan Motor завершил финансовый 2024 год с рекордным убытком за последние 25 лет. Официальный отчёт компании практически совпал с прогнозом, озвученным в конце апреля.

Чистый убыток Nissan за 12 месяцев прошлого года составил $4,5 млрд. Для сравнения, предыдущий год компания из Иокогамы завершила с прибылью $2,9 млрд.

Это третий по величине убыток за всю 92-летнюю историю Nissan. Хуже было только в 1999 и 2000 годах, когда «ниссановцы» ушли в минус на $4,9 и $6,1 млрд соответственно. Среди основных причин таких провальных финансовых показателей — резкое снижение продаж на ключевых для Nissan рынках, в Китае и США, из-за устаревшего модельного ряда и в целом технологического отставания от прямых конкурентов на рынке.

Компания уже объявила о первых мерах по выходу из финансового кризиса. К 2027 году Nissan закроет семь из 17 заводов в разных странах и уволит 11 тысяч сотрудников в дополнение к 9 тысячам сокращений, о которых было объявлено ещё в ноябре прошлого года.

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