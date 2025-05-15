В России выросли продажи автомобилей премиум-сегмента

Спрос на Bentley и Rolls-Royce за год увеличился на 15%.

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Россияне стали чаще покупать новые автомобили класса люкс. Об этом свидетельствуют данные продаж за апрель 2025 года, опубликованные «Автостатом».

Если отечественный авторынок в целом ушёл в минус на 26% в годовом сравнении, то сегмент роскошных авто, наоборот, прибавил, причём сразу на 15%. В апреле 2024 года дилерские центры реализовали всего 67 люксовых легковушек, а в этом же месяце в нынешнем году — 78.

По меркам премиального сегмента это вполне неплохой результат, особенно в сравнении с началом года. В январе и феврале суммарно было продано 67 новых люксовых машин, а в марте – 48.

Самой популярной маркой в апреле стала Bentley, автомобили которой разошлись в количестве 27 штук. С отставанием в одну машину на втором месте расположился Rolls-Royce — 26 экземпляров. Следом в рейтинге продаж идут Lamborghini (12 штук), Ferrari (9), Aston Martin (3) и Maserati (1).

Звание бестселлера в модельном ряду четвертый месяц подряд завоевал Rolls-Royce Cullinan. Роскошный кроссовер купили 18 россиян.

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