375 л.с. и 418 км на одном заряде: рассекречен электрический Toyota bZ Woodland

Японский концерн выпустит новый полноприводный универсал.

© Toyota

Компания Toyota представила третью электрическую новинку за последние три дня. После обновленного внедорожника bZ4x и совершенно нового компактного кроссовера C-HR представлен bZ Woodland, который позиционируется как семейный универсал повышенной проходимости.

Как и остальные «электрички» серии bZ, Woodland построен на фирменной платформе e-TNGA. Оснащается автомобиль двухмоторной силовой установкой, выдающей 375 л.с. Привод — только полный. Тяговый аккумулятор емкостью 74,7 кВт·ч обеспечивает дальность хода на одном заряде до 418 км. Пополнить запас электроэнергии с 10% до 80% можно примерно за 30 минут.

© Toyota

Универсал имеет габариты 4830 х 1860 х 1620 мм при колёсной базе 2850 мм. Высота дорожного просвета составляет 210 мм. По этим параметрам Toyota bZ Woodland ближе к родственному Subaru Trailseeker. Хотя внешне универсал больше похож на дорестайлинговый bZ4x: узкие фары и фонари, напоминающие стрелки, выразительные колесные арки, лобовое стекло, плавно перетекающее в черную крышу, и в целом аэродинамический профиль.

© Toyota

Старт продаж запланирован на начало 2026 года. Toyota bZ Woodland станет 21-й электрифицированной машиной в модельном ряду японского автогиганта с учётом гибридов.

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