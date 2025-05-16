Китайский BYD откроет европейский офис в Венгрии
Концерн из Поднебесной активно развивается на территории Венгрии.
Ведущий китайский производитель электромобилей и гибридов BYD расширяет своё присутствие в Европе. В ближайшие годы компания запустит центр в Венгрии, сообщает информационное агентство Reuters.
Европейский центр на две тысячи рабочих мест будет находиться в столице Будапеште. Подразделение займется не только продажами и гарантийным обслуживанием, но и тестированием, адаптацией моделей BYD для рынка в Старом свете.
О запуске предприятия объявил председатель правления концерна Ван Чуаньфу на совместной пресс-конференции с президентом Венгрии Виктором Орбаном.
Офис в Будапеште станет уже третьим объектом BYD на территории в Венгрии. В 2016 году компания запустила в эксплуатацию завод по сборке электробусов в городе Комаром на северо-западе страны. Во второй половине нынешнего года в пригороде столицы начнется строительство площадки по выпуску электрических автомобилей.
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