В Stellantis опровергли информацию о слиянии с Renault

Топ-менеджер опроверг слухи.

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Автоконцерн Stellantis не планирует создавать альянс с французским производителем Renault. Об этом заявил глава транснациональной корпорации Джон Элканн на саммите FT Future of the Car в Лондоне.

Информация о возможном слиянии двух концернов циркулирует в СМИ с начала 2024 года. Предполагается, что потенциальный союз поможет компаниям сэкономить финансовые средства и улучшить свои позиции в условиях жёсткой конкуренции на мировом авторынке.

«Мы не ведем каких-либо переговоров о слиянии», — приводит слова Элканна информационное агентство Reuters.

Слухи об альянсе не лишены оснований. Финансовые показатели обеих компаний падают и нуждаются в подкреплении:

чистая прибыль Stellantis за 2024 год упала на 70%, а доход Renault сократился на 65%.

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