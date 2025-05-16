Дублирование на все экраны и выбор дизайна «приборки»: Apple выпустила CarPlay Ultra

Представлена новая система подключения к «мультимедийке» автомобиля от Apple.

© Apple

Спустя полтора года после анонса компания Apple наконец-то представила систему CarPlay нового поколения. Инструмент управления функциями автомобиля стал ещё универсальнее, рассказали в пресс-службе американской технологической компании.

Помимо стандартных функций, как включение/выключение аудиосистемы, климат-контроля, обогрева сидений и прочее, CarPlay Ultra получил возможность отображения информации на всех экранах в салоне, а не только на дисплее медиасистемы. Например, виджеты со смартфона можно перенести прямо на «приборку» или дисплей для переднего пассажира.

Кроме того, система позволяет автовладельцу на свой вкус выбрать дизайн и цветовое оформление спидометра, тахометра, датчика уровня топлива, и.т.д. В свою очередь, на смартфон можно перенести целый набор данных, в том числе о давлении в шинах и работе электронных помощников.

© Apple

В отличие от Android Auto, работающего без подключения мобильного устройства, CarPlay Ultra функционирует только в связке с iPhone. Приборная панель, естественно, работает автономно, но приложения в мультимедийной системе можно использовать только при сопряжении со смартфоном. Для подключения потребуется как минимум iPhone 12 с операционной системой iOS 18.5 или старше.

Работает CarPlay Ultra как с сенсорными экранами, так и с физическими переключателями. Система бесплатная и не требует подписки.

С 15 мая все новые автомобили Aston Martin будут оборудоваться CarPlay Ultra. Примерно через 12 месяцев протокол нового поколения также появится на машинах Hyundai, Kia и Genesis. В долгосрочной перспективе новинка Apple, скорее всего, будет доступна и на моделях Ford, Nissan, Honda, Volvo, Jaguar и Renault.

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