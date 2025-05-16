Эксперты СберАвто сравнили предпочтения автолюбителей в мегаполисах и малых городах России

Разница в стоимости автомобилей в городах-миллионниках и других населенных пунктах России, выбор марок, моделей и даже кузовов — в результатах масштабного исследования.

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Жители Москвы покупают Lada Granta и Hyundai Solaris, в Ленобласти предпочитают Volkswagen Polo и Kia Ceed, а в Красноярске в топе самых популярных моделей Ford Focus и Honda Fit. К такому выводу в ходе исследования предпочтений российских автолюбителей в миллионниках и других городах нашей страны пришли эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

В миллионниках покупают более дорогие автомобили — со средней ценой 1,15 млн рублей, тогда как в других городах отдают предпочтение авто со средним ценником 990 тысяч рублей. Однако в регионах выбирают машины новее – в среднем 2014 года выпуска. В мегаполисах покупают автомобили в среднем сошедшие с конвейера в 2012-м.

Жители крупных городов чаще покупают автомобили немецких и японских марок (по 21% от всех сделок), а также корейских (16,5%). На российские марки в мегаполисах приходится 12% продаж, на китайские — 9,5%. Однако в других населённых пунктах единолично лидируют «японцы» (29%), на втором месте по популярности следуют российские авто (16,5%), за ними идут корейские (15%), немецкие (14,5%) и китайские (7%).

По спросу как в городах-миллионниках, так и в остальных населенных пунктах лидируют Lada, Kia и Hyundai. Однако по странам происхождения спрос заметно отличается. Так, немецкие марки Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen чаще покупают в миллионниках, а японские машины Toyota, Nissan, Honda и Mazda более популярны в регионах.

«Свыше половины покупателей за пределами городов-миллионников выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей. В миллионниках таких сделок меньше — около трети. И наоборот, доля автомобилей стоимостью выше 2 млн рублей в крупных городах примерно вдвое выше, чем в других населенных пунктах», — рассказали в СберАвто.

Отличаются предпочтения автолюбителей и в выборе кузова. В миллионниках популярны кроссоверы и универсалы, тогда как в меньших городах чаще выбирают седаны, особенно на вторичке.

Топ-5 населенных пунктов России с самыми разными предпочтениями автомобилей

Москва: Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio;

Ленинградская область: Volkswagen Polo, Kia Ceed, Honda Accord;

Красноярск: Ford Focus, Hyundai Solaris, Honda Fit;

Омск: Lada Niva, Nissan X-Trail, Lada Granta;

Ростовская область: Lada Granta, Hyundai Accent, Skoda Octavia.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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