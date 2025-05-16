В России продан 75-тысячный кроссовер Geely Monjaro

Китайский паркетник вышел на российский рынок всего два года назад.

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Один из самых популярных в России китайских кроссоверов Geely Monjaro достиг отметки в 75 тысяч проданных экземпляров, сообщила пресс-служба отечественного подразделения.

Среднеразмерный паркетник дебютировал на российском рынке в марте 2023 года и с тех пор неизменно входит в топ-10 самых популярных моделей в нашей стране. По итогам прошлого года флагман Geely разошелся тиражом 47 893 штуки и занял седьмое место в общем рейтинге продаж, уступив только Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro и Lada Niva Travel

«С января по апрель 2025 года включительно Geely Monjaro занимает первое место по регистрациям в ГИБДД на юридические лица среди всех импортных автомобилей», — рассказали в российском офисе Geely.

Geely Monjaro предлагается в России в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Exclusive. Оснащен флагманский кроссовер безальтернативной 238-сильной «турбочетверкой» рабочим объёмом 2,0 литра. За переключение передач отвечает классический 8-ступенчатый «автомат», а интеллектуальная система полного привода распределяет крутящий момент по осям в соотношении до 50:50.

По итогам апреля Geely Monjaro стал самой продаваемой иномаркой в России, уступив только моделям АвтоВАЗа. Минимальная стоимость китайского кроссовера — от 4 549 990 рублей.

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