Дальнобойный гибрид Aito Seres М8 доберется до России

Отечественная линейка Aito Seres пополнится ещё одной новой моделью.

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Премиальный кроссовер Aito Seres М8 поступит в продажу в России, сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс-службу дилерского центра АО «МБ РУС».

По сведениям источника, дебют гибридного паркетника ожидается в конце 2025 года. Продажи Aito M8 на родине в Китае стартовали в середине апреля.

Открытие предзаказов на M8 в КНР в марте вызвало настоящий ажиотаж среди местных автолюбителей. На модель поступило свыше 70 000 заявок.

Кроссовер оснащен последовательно-гибридной силовой установкой, в которой бензиновый 1,6-литровый мотор на 160 л.с. выступает в качестве генератора для тяговой батареи. В движение машину приводят два электродвигателя суммарной мощностью 553 л. Запас хода при полностью заправленном баке и заряженном на 100% аккумуляторе достигает 1526 км.

Стоимость полуэлектрического кроссовера в Китае — от 368 000 юаней, что в переводе на рубли составляет 4,2 млн рублей.

Сейчас в российской линейке Seres Aito представлены кроссоверы М5 и М7. Помимо М8, на отечественный рынок в 2025 году должен выйти флагманский M9 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

В России стартовали продажи представительского кроссовера Aito Seres M7