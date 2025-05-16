Один мотор и две комплектации: начались продажи «российского» Haval F7x

В продажу поступил китайский кроссовер российской сборки.

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Купе-образный кроссовер Haval F7x появился в продаже в России. О поступлении новинки в отечественные автосалоны объявила пресс-служба Haval F7x.

Паркетник предлагается в двух комплектациях по цене 3 499 000 и 3 699 000 рублей соответственно. Расцветка кузова доступна в пяти вариантах: Галактический Черный, Океанический Лазурит, Благородный Агат и Дымчатый Жемчуг.

Как и стандартный F7, купеобразный кроссовер оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 192 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом» и системой полного привода. Имеется шесть различных режимов езды: «Экологичный», «Спорт», «Песок», «Грязь», «Снег», «Обычный».

В базовую комплектацию Premium включены водительское кресло с электронной регулировкой в восьми направлениях, дистанционный запуск двигателя, блокировка дверей, обогрев рулевого колеса и стекол, управление климат-контролем. Расширенная версия Tech Plus дополнена панорамной крышей, проекционным дисплеем (HUD), светодиодными динамическими поворотниками и системой автоматического переключения дальнего света.

Сборка кроссовера F7x налажена на заводе Haval в Туле.

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