В Китае установили очередной рекорд по размерам морского автовоза

Судно уже отправилось в первый рейс.

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Китайский автоконцерн BYD недолго был рекордсменом по вместимости морских автовозов. Достижение в истории перевозок автомобилей морем переписал SAIC Motor, другой производитель из Поднебесной.

Как сообщает официальный сайт правительства Шанхая, 15 мая в свой первый рейс отправился крупнейший в мире ролкер. Судно длиной 228 метров и шириной 37,8 метра способно взять на борт 9500 автомобилей.

Предыдущий рекордсмен — «Шэньчжэнь» от BYD — может перевезти за один рейс 9200 машин. Этот корабль с доков в январе 2025 года.

В свой первый рейс судно SAIC Motor взяло на борт 5000 авто, среди которых SAIC MG3, MG HS и MG Cybertser и легковушки других марок, таких как Chery, Changan, Great Wall Motors и, как ни странно, BYD.

SAIC лидирует по экспорту автомобилей из КНР восемь лет подряд. Последние три года её зарубежные продажи неизменно превышают 1 млн единиц.

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