Lixiang идет в Россию: список городов с автосалонами китайского производителя люксовых кроссоверов
Стало известно, в каких городах будут открыты автоцентры Lixiang/Li Auto.
Популярная китайская автомобильная марка Lixiang/Li Auto будет представлена как минимум в 17 российских регионах на первоначальном этапе. Список дилерских центров по стране опубликован на сайте российского представительства компании.
После нескольких лет серых «поставок» производитель электрических и гибридных машин запускает официальные продажи в России. Список включает в себя 23 автоцентра.
Российские регионы с автосалонами Lixiang/Li Auto
- Москва;
- Московская область;
- Санкт-Петербург;
- Казань;
- Нижний Новгород;
- Набережные Челны;
- Самара;
- Киров;
- Уфа;
- Оренбург;
- Тула;
- Краснодар;
- Ставрополь;
- Минеральные Воды;
- Екатеринбург;
- Челябинск;
- Ростов-на-Дону.
Учитывая, что официальный дистрибьютор, холдинг Sinomach Auto, назначил 32 дилера, география присутствия Lixiang/Li Auto будет расширяться и дальше.
Первыми на российский рынок выйдут гибридные кроссоверы L6, L7 и L9. Продажи стартуют уже в конце мая. Стоимость — от 5 690 000 до 8 590 000 рублей. На каждый автомобиль действует гарантия на 3 года или первые 100 000 км пробега, бесплатный ремонт тяговой батареи распространяется на 8 лет или 160 000 км.