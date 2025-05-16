Lixiang идет в Россию: список городов с автосалонами китайского производителя

Стало известно, в каких городах будут открыты автоцентры Lixiang/Li Auto.

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Популярная китайская автомобильная марка Lixiang/Li Auto будет представлена как минимум в 17 российских регионах на первоначальном этапе. Список дилерских центров по стране опубликован на сайте российского представительства компании.

После нескольких лет серых «поставок» производитель электрических и гибридных машин запускает официальные продажи в России. Список включает в себя 23 автоцентра.

Российские регионы с автосалонами Lixiang/Li Auto

Москва;

Московская область;

Санкт-Петербург;

Казань;

Нижний Новгород;

Набережные Челны;

Самара;

Киров;

Уфа;

Оренбург;

Тула;

Краснодар;

Ставрополь;

Минеральные Воды;

Екатеринбург;

Челябинск;

Ростов-на-Дону.

Учитывая, что официальный дистрибьютор, холдинг Sinomach Auto, назначил 32 дилера, география присутствия Lixiang/Li Auto будет расширяться и дальше.

Первыми на российский рынок выйдут гибридные кроссоверы L6, L7 и L9. Продажи стартуют уже в конце мая. Стоимость — от 5 690 000 до 8 590 000 рублей. На каждый автомобиль действует гарантия на 3 года или первые 100 000 км пробега, бесплатный ремонт тяговой батареи распространяется на 8 лет или 160 000 км.

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