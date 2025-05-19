Toyota выиграла Ралли Португалии WRC после поломки Hyundai

Японская марка продлила победную серию в WRC до шести этапов.

© Luca Barsali/Ipa Sport / Global Look Press

Заводская команда Toyota Gazoo Racing продолжила свою беспроигрышную серию в чемпионате мира по ралли. Действующие обладатели титула в зачёте автопроизводителей выиграли в минувшее воскресенье Ралли Португалии, пятый этап сезона-2025.

Очередной триумф японской марки был отнюдь не гарантирован. Лидер чемпионата Элфин Эванс в первый день работал «открывашкой» на спецучастках, потерял на грязных гравийных дорогах уйму времени и оказался за пределами топ-5. А чемпионы Калле Рованпера и Себастьен Ожье не сразу попали в настройки и вошли в ритм лишь ко второму соревновательному дню.

Лидировал на протяжении большей части 344-километровой дистанции гонщик Hyundai Отт Тянак. Эстонец выиграл первые четыре спецучастка в пятницу и к вечеру субботы был впереди с запасом 13 секунд. Однако заключительном допе предпоследнего дня на Hyundai i20 N Rally1 вышел из строя гидроусилитель руля. Тянак продолжил гонку, но потерял из-за этой поломки 40 секунд и переместился с первого на третье место в генеральной классификации.

Таким образом, на два первых места вышли Ожье и Рованпера. В воскресенье Тянак на отремонтированной машине стремительно догонял обоих, выиграв пять из пяти финальных допов. Рованперу он обогнал, но до Ожье не дотянулся – не хватило 8,7 секунды.

Восьмикратный чемпион мира одержал 63-ю победу в карьере и седьмую на португальских дорогах. Toyota с учетом финала прошлого сезона в Японии выиграла шестой этап подряд в WRC.

Результаты Ралли Португалии WRC, топ-5

1. Себастьен Ожье (Toyota) — 3:48.35,9

2. Отт Тянак (Hyundai) +8,7

3. Калле Рованпера (Toyota) +12,2

4. Тьерри Невилль (Hyundai) +38,5

5. Такамото Катцута (Toyota) +1.41,9.

Несмотря на шестое место, Эванс сохранил лидерство в чемпионате и опережает на 30 очков Рованперу. Ожье, хотя и участвует только в отдельных этапах, вышел на третье место и проигрывает лидеру 32 балла. Toyota в зачёте производителей опережает Hyundai на 55 очков.

Следующий этап WRC 2025 года пройдет на Сардинии с 5 по 8 июня. Участников мирового первенства ждёт ещё более жаркая погода, чем в Португалии в минувшие выходные, и убойные гравийные дороги.

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