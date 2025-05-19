Стала известна дата начала продаж кросс-версии Lada Granta

Lada Granta Active Cross появится в продаже в середине лета 2025 года.

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На прошлой неделе, 14 мая, российский концерн АвтоВАЗ анонсировал новую модификацию своего бестселлера Lada Granta. Популярный лифтбек обзавёлся кросс-версией Active Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом кузова.

По сведениям инсайдерского портала «Лада.Онлайн», внедорожная Lada Granta будет выпускаться в двух комплектациях: Comfort и EnjoyIVI. В стандартное исполнение войдут наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова, защитный внедорожный пластиковый обвес, подушка безопасности переднего пассажира, подогрев передних сидений и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Расширенный вариант оснащения Active Cross получит такие дополнения, как задние датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль с ограничителем скорости, обогрев ветрового стекла, электростеклоподъемники передних и задних дверей, противотуманные фары. Будут отличия и по мотору: в EnjoyIVI предусмотрен 1,6-литровый мотор на 106 л.с, а в Comfort — на 90 л.с. с таким же литражом. Коробка передач одинаковая — 5-ступенчатая «механика».

В автосалонах кросс-версия Lada Granta появится в июле нынешнего года. Стоимость будет объявлена ближе к началу продаж. Рекомендованная заводом цена стандартной «Гранты» варьируется в пределах от 1 077 000 до 1 303 000 рублей.

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