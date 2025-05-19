В России может появиться новый способ выплат по ОСАГО

Страховщики будут выплачивать пострадавшим водителям дополнительные средства, если законопроект получит «зеленый свет».

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Российские автовладельцы смогут обращаться за дополнительной выплатой по полису обязательного автострахования ОСАГО, если изначальной суммы не хватило на восстановление машины после ДТП. Соответствующий документ готовится к рассмотрению в Госдуме РФ, передаёт газета «Известия».

Проект закона предлагает наделить правом на дополнительную компенсацию автомобилистов, на транспортных средствах которых в ходе ремонта обнаружены скрытые повреждения или износ узлов и агрегатов, и на их устранение не хватило страховой суммы. Чтобы получить дополнительную компенсацию, пострадавший будет должен направить страховщику документы об оплате восстановительного ремонта и показать отремонтированный автомобиль.

Сейчас порядок осуществления страхового возмещения по ОСАГО осуществляется двумя способами. Страховщик самостоятельно выбирает станцию технического обслуживания из списка сертифицированных и организует восстановление автомобиля. Либо пострадавший получает денежную компенсацию и с этой суммой обращается в любой автосервис.

Предложенная схема выплат станет своего рода дополнением ко второму варианту. На данный момент повреждения, незаметные внешне, как трещины в раме и повреждения двигателя, фиксируются только при осмотре авто для подтверждения страхового случая и расчета убытков. То же самое касается и износа автомобиля, по мере увеличения которого уменьшается страховая сумма.

Максимальная страховая сумма по восстановлению автомобиля по полису ОСАГО составляет 400 тысяч рублей. Минувшей зимой депутаты предложили увеличить лимит до 500 тысяч рублей, но Правительство РФ не поддержало инициативу.

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