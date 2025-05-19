Hongqi назвал дату выпуска своего первого рамного внедорожника

Брутальный вездеход может появиться в продаже в России.

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Китайский автопроизводитель Hongqi раскрыл некоторые подробности о своём первом внедорожнике и назвал сроки начала товарного производства. Брутальный концепт Off-road был показан в конце апреля на Шанхайском автосалоне-2025 и произвёл фурор среди гостей и зрителей крупнейшей в мире автовыставки.

В Hongqi теперь подтвердили, что внедорожник оснащен фирменной четырехмоторной электрической силовой установкой. Электродвигатели обеспечивают независимый привод на каждое колесо, что добавляет машине динамике и проходимости. Новинка будет одной из самых быстрых моделей: разгон до 100 км/ч занимает всего четыре секунды

Конструкция автомобиля, как и подобает полноценному внедорожнику, — рамная. Боковая часть кузова отличается квадратной формой, расширенными колесными арками, алюминиевыми ретро-дисками и внедорожными шинами. Неокрашенные крылья, боковая лестница и экспедиционный багажник на крыше подчеркивают внедорожные возможности новинки.

Массивная решетка радиатора с прямоугольной сеткой дополняется круглыми светодиодными фарами. Задняя часть выполнена в стиле «маленького рюкзака» с вертикально расположенными фонарями и дверью багажника, открывающейся вбок.

Ориентирован внедорожник Hongqi будет на страны с суровыми климатическими условиями: на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

«Традиционно, в России такие автомобили также пользуются спросом», — отметили в представительстве китайского бренда.

Запуск серийного производства Off-road состоится в 2026 году, а название машины будет выбрано в рамках глобального конкурса среди поклонников марки Hongqi. Победитель получит первый серийный экземпляр внедорожника.

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