Subaru хочет отказаться от выпуска электрических машин

Пошлины Дональда Трампа поставили японского автопроизводителя в затруднительное положение.

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Японская автокомпания Subaru сосредоточится на производстве гибридных автомобилей и, возможно, откажется от выпуска электрокаров. Причина — слабый спрос на «чистые» батарейные машины и потенциальные многомиллиардные финансовые потери из-за пошлин Дональда Трампа, сообщает портал Autonews.

Сейчас в линейке фирмы из Токио есть всего одна «электричка» — кроссовер Solterra, дебютировавший четыре года назад. Вторая модель, Trailseeker, должна выйти на рынок в 2026 году. Но теперь в Subaru призадумались о целесообразности расширения и вообще существования электрической линейки.

«Мы пересмотрим наши планы по электрификации модельного ряда в это неспокойное и нестабильное время для автопромышленности», — заявил генеральный директор Subaru Ацуши Осаки на встрече с инвесторами.

Аналитики в Subaru подсчитали, что если компания в срочном порядке не пересмотрит стратегию по электрификации модельного ряда, то понесет убыток в размере $2,5 млрд. Не в последнюю очередь такой серьёзный финансовый удар будет связан с 25-процентными ввозными пошлинами, введенными президентом США в начале апреля.

Дело в том, что основная доля продаж Subaru приходится как раз на американский рынок. У японского автопроизводителя есть завод в штате Индиана, но мощности предприятия позволяют выпускать максимум 370 тысяч автомобилей, тогда как годовой объём продаж Subaru в США составляет около 700 тысяч. Т.е. практически половину продаваемых автомобилей всё равно придется завозить из Японии, теряя при этом средства из-за пошлин на импорт.

В такой ситуации компании не до выпуска дорогих и высокотехнологичных электромобилей, которые к тому же уступают в популярности гибридным и бензиновым моделям. Так, например, Forester, Crosstrek и Outback с ДВС продаются в США в среднем по 7-9 тысяч экземпляров в месяц, тогда как Solterra находит около 1,1 тысяч покупателей ежемесячно.

В 2024 году глобальные продажи Subaru сократились 4,1% — до 936 000 единиц. Выручка компании составила $32,1 млрд, что на 12,2% меньше, чем годом ранее.

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