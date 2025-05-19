Конкурент Tesla Model Y: объявлена дата презентации Xiaomi YU7

До премьеры электрокроссовера Xiaomi YU7 осталось всего несколько дней.

© Xiaomi

Китайская компания Xiaomi Auto на этой неделе проведёт презентацию своей второй модели после популярного седана SU7, говорится в официальном сообщении в соцсетях.

Премьера кроссовера YU7 состоится 22 мая. Мероприятие будет приурочено к 15-му дню рождения материнской компании Xiaomi, основанной в 2010 году.

Ожидается, что на глобальном рынке Xiaomi YU7 составит конкуренцию Tesla Model Y, самому популярному автомобилю в мире, который в прошлом году разошёлся тиражом 1 млн штук. И по крайней мере по дальнобойности «китаец» должен превзойти «электричку» от компании Илона Маска, так как преодолевает на одном заряде на 40 км больше — 760 км.

Xiami YU7 будет доступен как в 4WD-варианте, так и в версии с передачей крутящего момента только на передние колеса. Мощность полноприводной версии составит 681 л.с., 2WD — 315 «лошадок».

Первый кроссовер Xiaomi поступит в продажу в июне или июле 2025 года. Примерная стоимость YU7 — $34,5 тысячи или 2,7 млн рублей по текущему курсу.

200 000 автомобилей за 348 дней: Xiaomi поставила юбилейный экземпляр SU7