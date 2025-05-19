Конкурент Tesla Model Y: объявлена дата презентации Xiaomi YU7
До премьеры электрокроссовера Xiaomi YU7 осталось всего несколько дней.
Китайская компания Xiaomi Auto на этой неделе проведёт презентацию своей второй модели после популярного седана SU7, говорится в официальном сообщении в соцсетях.
Премьера кроссовера YU7 состоится 22 мая. Мероприятие будет приурочено к 15-му дню рождения материнской компании Xiaomi, основанной в 2010 году.
Ожидается, что на глобальном рынке Xiaomi YU7 составит конкуренцию Tesla Model Y, самому популярному автомобилю в мире, который в прошлом году разошёлся тиражом 1 млн штук. И по крайней мере по дальнобойности «китаец» должен превзойти «электричку» от компании Илона Маска, так как преодолевает на одном заряде на 40 км больше — 760 км.
Xiami YU7 будет доступен как в 4WD-варианте, так и в версии с передачей крутящего момента только на передние колеса. Мощность полноприводной версии составит 681 л.с., 2WD — 315 «лошадок».
Первый кроссовер Xiaomi поступит в продажу в июне или июле 2025 года. Примерная стоимость YU7 — $34,5 тысячи или 2,7 млн рублей по текущему курсу.
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