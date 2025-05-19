Toyota отзывает почти полмиллиона автомобилей

На пикапах Tundra обнаружены проблемы со светотехникой.

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Автоконцерн Toyota объявил сервисную кампанию, которая затронет 443 000 автомобилей по всему миру. Это самый масштабный отзыв «японцев» за последние полтора года после января 2024 года, когда из-за проблем с подушками безопасности в дилерские центры вернулось 1 млн машин.

Ремонту подлежат полноразмерные пикапы Tundra, проданные с 2022 по 2025 годы. На этих машинах обнаружен небольшой дефект, который может привести к серьезным последствиям вплоть до ДТП. Как выяснила Toyota в ходе собственного расследования, фонари заднего хода недостаточно хорошо герметизированы и могут пропускать влагу.

Проблема может привести не просто к запотеванию светотехники, но и её выходу из строя. Это опасно сразу по нескольким причинам. Во-первых, другие участники дорожного движения лишатся предупреждения о том, что машина сдаёт назад. Во-вторых, ночью или в условиях плохой видимости водитель лишится дополнительного освещения при движении задним ходом.

Отзывная кампания стартует в июле текущего года. Специалисты дилерских центров Toyota заменят оба фонаря на проблемных машинах и при необходимости поменяют электропроводку.

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