Toyota отзывает почти полмиллиона автомобилей
На пикапах Tundra обнаружены проблемы со светотехникой.
Автоконцерн Toyota объявил сервисную кампанию, которая затронет 443 000 автомобилей по всему миру. Это самый масштабный отзыв «японцев» за последние полтора года после января 2024 года, когда из-за проблем с подушками безопасности в дилерские центры вернулось 1 млн машин.
Ремонту подлежат полноразмерные пикапы Tundra, проданные с 2022 по 2025 годы. На этих машинах обнаружен небольшой дефект, который может привести к серьезным последствиям вплоть до ДТП. Как выяснила Toyota в ходе собственного расследования, фонари заднего хода недостаточно хорошо герметизированы и могут пропускать влагу.
Проблема может привести не просто к запотеванию светотехники, но и её выходу из строя. Это опасно сразу по нескольким причинам. Во-первых, другие участники дорожного движения лишатся предупреждения о том, что машина сдаёт назад. Во-вторых, ночью или в условиях плохой видимости водитель лишится дополнительного освещения при движении задним ходом.
Отзывная кампания стартует в июле текущего года. Специалисты дилерских центров Toyota заменят оба фонаря на проблемных машинах и при необходимости поменяют электропроводку.