На этой машине свой путь в автоспорте начал будущий трехкратный чемпион мира Формулы-1.

© Bring a Trailer

Уникальный спортпрототип Porsche 910 выставлен на торги. За рулём этого болида в начале гоночной карьеры выступал легендарный пилот Формулы-1, но примечательна она не только по этой причине.

Именно этот экземпляр стал первым в лимитированной серии о гоночных автомобилей Porsche 910-й серии. Всего было выпущено 28 экземпляров. Данное шасси под номером «910001» в 1968 году выиграло «1000 км Монцы» в своём классе.

© Bring a Trailer

Спустя год на 1000-километровой гонке на Остеррайхринге за руль Porsche 910 с 220-сильным двигателем сел молодой Ники Лауда. Правда, марафонская гонка сложилась для будущего трехкратного чемпиона мира Формулы-1: австриец, которому на тот момент было всего 19 лет, с напарниками по экипажу финишировал лишь девятым в своём классе и 21-м в генеральной классификации.

В общей сложности первый Porsche 910 провел 250 гонок С 1994 года машина находилась в частной коллекции и в начале 2000-х прошла комплексную реставрацию. А в последние годы «910001» возили по различным автовыставкам исторических машин, таких как Werks Reunion Amelia Island и Greenwich Concours d'Elegance в США.

© Bring a Trailer

Онлайн-аукцион Bring a Trailer завершится в среду, 21 мая. На данный момент ставка на Porsche 910 достигла значения в $1,3 млн, что при конвертировании в рубли составляет 105 млн.

5 самых дорогих автомобилей в истории человечества